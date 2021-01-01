Тендерное сопровождение под ключ на самом высоком уровне
Компания Эксперт Центр оказывает услуги по тендерному сопровождению любой сложности, в том числе "под ключ", оказывает правовую и юридическую поддержку, помогает в получении допусков СРО, занимается лицензированием и квалификационными вопросами.
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Наша схема работы
Звонок или заявка
Бесплатный анализ
Бесплатный анализ рынка, ценовых критериев, участника, конкурентов и заказчика, экспертное заключение и рекомендации.
Индивидуальное предложение
Индивидуальное предложение тендерного сопровождения с учетом особенностей клиента и проведенной аналитики.
Гарантии
Заключение договора с фиксацией количества гарантированных побед в закупках.
Подача заявки
Подготовка необходимого пакета документов и участника к участию, подача заявки.
Анализ лотов
Анализ заказчика и закупочной документами.
Подбор тендеров
Поиск и подбор подходящих тендеров на выбор клиенту.
Первые этапы сопровождения
Помошь в получении банковской гарантии и других финансовых продуктов, допусков СРО, ЭЦП, лицензий, сертификации и консультация по квалификационным вопросам.
Участие в закупках
Участие и победа в выбранных закупках. Мы считаем, что на закупках нужно зарабатывать, поэтому всегда стараемся победить с минимальным понижением.
Заключение контракта
Подписание контракта.
Исполнение контракта
При необходимости оказываем консультационную и юридическую поддержку.
Получение оплаты
Мы сопровождаем клиента на всех этапах - до получения оплаты по договору.